Tommasi: “Non tutti trovano inaccettabile il razzismo”

Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, è stato intervistato dall’Associated Press e ha parlato del problema razzismo.

“Ho l’impressione che non tutti vediamo il problema nella stessa maniera e non tutti vogliamo affrontarlo allo stesso modo. Non tutti sono convinti che questo è inaccettabile. C’è sempre qualcuno che dice Sì, ma non è razzismo. Oppure Sì, ma è solo una persona. O ancora Sì, ma non è un insulto. Sì, ma non possiamo evitare che qualcuno dica certe cose all’interno di uno stadio. Ci sono troppi sì, ma. Questa situazione ci proietta ad un livello di tolleranza che non è in linea con gli altri paesi.

Personaggi come Ancelotti, Conte e Cristiano Ronaldo notano la differenza molto più di altri giocatori o allenatori e sono personalità conosciute a livello internazionale. La loro voce ottiene maggiori attenzioni. Gli insulti sono diventati una parte accettata della cultura da stadio. Le regole ci sono, basterebbe applicarle. Potremmo sederci a parlare di soluzioni per mesi, ma in termini di regolamento ci sono solo poche mosse da fare: dobbiamo avere il coraggio, la forza e soprattutto il desiderio di dire che queste persone non possono entrare negli stadi”.

