De Magistris: “Sediolini al San Paolo? Sono daltonico, ma il colore è un ostacolo superabile”

Il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni in merito alla questione stadio.

“Ero a Milano ieri sera e non ho avuto modo di guardare la partita (della Juve, ndr), ci stiamo impegnando per altri progetti. Siamo in una fase importante per le Universiadi e altrettanto importante per la ristrutturazione dello Stadio San Paolo.

Sono daltonico, ma il fattore colore dei sediolini, è un ostacolo superabile. Sicuramente quelli del settore inferiore, per esigenze televisive, saranno di tonalità differenti che andranno tra l’azzurro, il giallo e il marrone. Stiamo lavorando per iniziare i lavori al più presto.”

Comments

comments