Contra (Ct Romania): “Il Napoli è favorito per la finale di Europa League. Chiricheș è il nostro capitano e tornerà in nazionale”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Cosmin Contra, CT della Romania.

“Il Napoli ha un grande allenatore con esperienza in Europa. Con Carlo Ancelotti qualsiasi squadra può vincere un trofeo. Ieri sera ho visto una grande squadra che aveva voglia di vincere e ha fatto di tutto per vincere. La Juventus è una delle favorite per la finale di Champions League. Vlad Chiricheș è il capitano della nazionale rumena e il suo ritorno in Europa League è stato buono. Dopo 5 mesi di infortunio ha giocato e non si è notata la differenza. Per me è un giocatore importante per la nostra nazionale perchè dobbiamo qualificarci per gli Europei. Era importante vedere le condizioni fisiche. Ho parlato con Ancelotti che mi ha confermato il suo recupero. Il Napoli è una delle favorite per la vittoria finale insieme al Chelsea”.

