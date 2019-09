De Martino: “Domani alle 10.00 la consegna dello Stadio. Non mi aspettavo questo attacco”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Flavio De Martino, Responsabile area tecnica ARU.

“Non voglio alimentare polemiche, siamo solo dispiaciuti. Domani mattina alle 10 consegniamo lo stadio al Comune. I lavori sono già terminati, ora c’è solo un lavoro di pulizia. Ancelotti non ha visto gli spogliatoi, avrà visto delle immagini. Non ci aspettavamo questo attacco. Il Napoli è stato presentissimo durante i lavori, anche ieri; infatti allo stadio era presente il figlio del presidente. Aspettiamo domani, in modo che tutti possano vedere i risultati. Ci auguriamo che sia un semplice malinteso, siamo davvero dispiaciuti. Con i lavori, domani, vedrete grandi modifiche: sono stati anche creati nuovi spazi sia tecnici che per la fisioterapia. Se avessimo dichiarato la fine dei lavori il mese scorso, avrei capito la polemica. Ribadisco, domani consegniamo al Comune. Oggi finiamo di pulire lo spogliatoio ma la parte di arredamento, però, spetta al Napoli: credo avverrà tra oggi e domani. Resteranno rapporti cordiali con la società”.

