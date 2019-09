Borriello: “Ancelotti non ha visto gli spogliatoi. Lavori ultimati, domani la consegna”

Ciro Borriello, assessore allo sport del comune di Napoli, ha fatto nuovamente chiarezza circa lo stato dei lavori degli spogliatoi dello stadio San Paolo.

“Mi dispiace che Ancelotti parli per occhi altrui, visto che da quanto segnalato non è stato allo stadio per vedere lo stato dei lavori. Io che ci sono stato, ho avuto modo di vedere che ormai ci siamo e non abbiamo motivo di dubitare del fatto che, come preannunciato, domani ci sarà la consegna degli spogliatoi. Voglio, dunque, tranquillizzare tutti gli appassionati. Mi sembra fuori logica chiamare in causa colui che dovrebbe occuparsi dei fatti sportivi della squadra. Avremo uno stadio degno di una grande città come Napoli.

Credo che quello circolato sia un video vecchio, visto che ormai sono stati montati anche gli arredi, gli armadietti, i lettini. La convenzione? Siamo stati protagonisti di un lavoro non facile, ora sta al Calcio Napoli firmare questa convenzione, pagare gli arretrati e iniziare questo nuovo rapporto”.

Comments

comments