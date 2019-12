De Nicola : “Gattuso sta riportando fiducia, bisogna credere in quello che fa”

L’ex medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Questo è stato il momento più difficile dell’era De Laurentiis. Ne abbiamo passati di momenti brutti ma li abbiamo superati perché c’era fiducia nel gruppo e il presidente ci dava tantissima carica. Adesso non so cosa sia successo e sta succedendo ma credo che Gattuso abbia riportato questa fiducia.

Credo che Gattuso avrà più fiducia da parte di tutti. E’ difficile gestire una situazione in cui nessuno crede in quello che fa e invece bisogna credere in quello che fa Gattuso. E penso che i calciatori ci credano.

Adesso ci sono dei sistemi GPS integrato con la frequenza cardiaca che ti fa capire in che modo si allena un calciatore.

