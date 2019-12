Ciccio Montervino: “Il problema del Napoli non è atletico ma mentale, tante differenze tra primo e secondo tempo”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Ciccio Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Se vedi l’intensità dei calciatori del Napoli ieri negli ultimi minuti ti rendi conto che non è una questione fisica. E’ chiaro che l’intensità avuta in ritiro non è stata alta ma ormai la preparazione è talmente scientifica che non si può sbagliare. Non è possibile che ieri fino al 70′ eri sott’acqua poi all’improvviso dopo il gol giochi molto meglio e corri di più. Nel primo tempo abbiamo perso molti contrasti.”

