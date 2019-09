De Siervo: “Serie A in prima linea contro il Razzismo”

Il presidente della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il problema del Razzismo negli stadi italiani.

“La battaglia contro il razzismo ci vede in prima linea insieme alle nostre Società. Nei prossimi giorni presenteremo un progetto concreto insieme alle Forze dell’Ordine e a un grande partner internazionale per contrastare qualsiasi forma di discriminazione – aggiunge l’ad – Dobbiamo tutti insieme cacciare dal nostro mondo quelle persone che offendono gli altri sulla base di inesistenti differenze di razza, di religione, di orientamento sessuale o di qualsiasi supposta diversità. Il nostro impegno è massimo su questi temi perché il calcio deve liberarsi una volta per tutte da queste problematiche”. “In questo senso ho molto apprezzato l’azione della Roma che ha espulso a vita dal proprio stadio uno pseudo tifoso che aveva rivolto insulti di stampo razzista al calciatore Juan Jesus. Sono certo che tutti gli altri Club seguiranno l’esempio di quello giallorosso”.

