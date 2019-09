Continua la vendita dei biglietti per Napoli-Brescia, gara valida per la sesta giornata di campionato in programma domenica alle 12:30.

A quanto pare, infatti, sono in esaurimento gli ultimi biglietti disponibili in Tribuna Posillipo e nelle Curve Inferiori. Si va verso il sold-out e verso il record di presenze stagionale al San Paolo.

Comments

comments