Del Genio: “Con gli 80mln del mercato si faceva uno stadio nuovo”

Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della vicenda del San Paolo e della convenzione con la SSC Napoli.

“Se il Napoli non è contento, e non lo è perché da anni si va avanti con questa convenzione, deve trovare una soluzione. Non può stare dietro al Comune. Deve rivolgersi ai tifosi e dire, gli 80mln da mettere sul mercato li mettiamo sullo stadio e iniziamo a farli. Anche io ci resterei male, ma ormai bisogna farlo. Non raccontiamo che possiamo vincere se come città proseguiamo così. Troppe complicazioni, non ci fanno parlare di calcio. Ormai è un decennio che non partiamo in casa. Non si può proseguire con 2 partite fuori casa, l’anno prossimo ne facciamo 3 o 4 fuori o tutto il girone fuori?”

Comments

comments