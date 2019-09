L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nel presentare la gara di oggi tra Napoli e Sampdoria, assicura: Fernando Llorente sarà titolare!

“L’esigenza di dover vincere a tutti i costi avrà consigliato a Carlo Ancelotti di accelerare l’inserimento del centravanti spagnolo. Avendolo a disposizione e in buone condizioni, allora tanto vale la pena farlo giocare subito. Poi, quando non ne avrà più, allora ritornerà in panchina, magari per fare spazio all’altro nuovo arrivato, Hirving Lozano”.

