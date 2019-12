Del Genio: “De Laurentiis ha sbagliato cambiando linea per l’ambiente”

Paolo Del Genio, a Radio Kiss Kiss Napoli, parla delle scelte fatte da De Laurentiis per il Napoli; di seguito le sue parole.

“Ora si critica la scelta Gattuso, ma dopo Sarri poteva prendere un giovane ed invece proprio per provare a vincere va a prendere Ancelotti. Non vuole vincere? A me sembra l’errore opposto, proprio perché s’è fissato col vincere, andando al di là della sua solita programmazione.

Così come il non aver venduto certi giocatori quando doveva venderli e che ora sono svalutati. ADL non doveva farsi condizionare dall’ambiente, anche perché l’ambiente non è fatto da quei 4 quattro che contestano e dicono ‘amma vencere’, ma dai tanti tifosi che qui chiamano su Kiss Kiss e conoscono la dimensione del club.“

