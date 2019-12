GdS – Gattuso a lavoro anche dal punto di vista fisico

La Gazzetta dello Sport si sofferma sugli allenamenti che sta attuando Gattuso da quando è arrivato sulla panchina del Napoli.

Allenamenti che non riguardano solo la tattica e lavoro non solo dal punto di vista mentale. Gattuso sta facendo lavorare tanto la squadra anche dal punto di vista fisico, che non è al massimo dal punto di vista atletico.

La rosea si sofferma proprio sul fatto che alcuni big (Koulibaly, Fabian Ruiz, Allan) non stanno rendendo come dovrebbero. Il neo-allenatore è partito proprio dalla questione fisica e ha intensificato gli allenamenti, anche se ciò potrebbe portare ad affaticamenti muscolari.

In tal senso la sosta natalizia aiuterà Gattuso per far ritrovare alla squadra vigore e brillantezza fisica.

