Del Genio: “Ecco chi reputo il migliore attaccante del decennio”

Il giornalista di Tele A, Paolo Del Genio, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli:

“Quale è stato l’attaccante più forte del decennio? Permettetemi di fare un nome da tifoso: dico Dries Mertens e vi spiego perché. Ha deciso deciso di non andare via a differenza di altri. In tanti, anche Higuain e Cavani, hanno affrontato il Napoli con altre maglie, il belga no e va premiato”. Il giornalista di Kiss Kiss Napoli e inviato di Kiss Kiss Italia per le gare di campionato del Napoli, Paolo Del Genio, ha poi aggiunto: “La partita più bella del decennio? Senza dubbio dico Juventus-Napoli 0-1 con il goal di Koulibaly. All’epoca sulla panchina del Napoli sedeva mister Maurizio Sarri. Peccato che quella gioia fu poi annullata dopo appena una giornata. Cosa cancellerei? Certe dichiarazioni sul mercato nel corso del ritiro. Per me erano pericolose e, purtroppo, si sono rivelate tali…”.

