Pecci: “Senza Albiol si è perso qualcosa in difesa”

L’ex giocatore del Napoli Eraldo Pecci ha analizzato sulla Gazzetta dello Sport la prima parte di stagione dei partenopei:

“Il Napoli è stato un tantino deludente, fin qui. Non sempre, cambiando le cose, si risolvono i problemi”.

ALBIOL PERDITA IMPORTANTE – “La difesa era collaudatissima. Anche se Manolas è forte, ma qualcosa l’ha perso lì dietro, la difesa, senza lo spagnolo. La questione è soprattutto mentale, perché sul piano della qualità, il Napoli non scarseggia.

QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS – “La vedo dura per la qualificazione in Champions del Napoli. Davanti ci sono le prime quattro che non perdono colpi. La crescita della Lazio, che gioca in maniera divina, è la vera sorpresa di questo campionato, al completo, se la può giocare con chiunque”.

