Del Genio: “Il Napoli può vincere solo con formule particolari”

Paolo Del Genio, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare la situazione degli azzurri.

“Io parlo sempre di dimensione del Napoli. E’ stata folle l’ansia estiva di vincere lo Scudetto. Si può sperare, ma non si deve avere l’obbligo. Neanche però possiamo pensare ora di essere la settima ottava squadra del campionato come ci dice ora la classifica. Sono subentrati tanti problemi, ma vista com’è andata globalmente la vicenda Ancelotti, ADL avrà capito che qui conviene fare un altro percorso e non prendere più allenatori collegati per noi e loro stessi al discorso vittoria. Non lo possiamo fare per dimensione. Spero che questo sia arrivato perché è una strada che crea stress e tensione ad una squadra non pronta. Il Napoli può vincere solo con formule particolari, tecnici che trovano alchimie particolari tipo Sarri. La gente l’ha capito, facendo filo diretto in radio tutti i giorni”.

