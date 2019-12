Stanislav Lobotka, il talento slovacco che piace al Napoli

Napoli sulle tracce di Stanislav Lobotka, scopriamo le caratteristiche tecniche del giocatore slovacco classe 1994.

Nato a Trenčín in Slovacchia il 25 novembre del 1994, alto 170 cm per un peso di 64 kg.

Lobotka è un regista moderno, è in grado di fare un po’ di tutto ma la sua collocazione ideale è davanti alla difesa, il suo piede naturale è il destro, ma è in grado di impostare anche con il sinistro.

Tecnicamente è stato paragonato addirittura a Modric, ma il suo agente lo descirve come un Nainggolan che segna meno. A dirla tutta non segna proprio, infatti in 90 partite col Celta Vigo ha fatto 0 goal.

Un giocatore se vogliamo simile a Jorginho ma più interdittore e con una maggiore forza fisica, all’occorenza può giocare anche mediano in un centrocampo a due o mezz’ala nel centrocampo a 3.

Un profilo che per caratteristiche tecniche potrebbe dunque essere molto utile a Rino Gattuso.

Inoltre è un calciatore che non avendo disputato nessuna coppa europea sarà utilizzabile anche nelle due partite di Champions contro il Barcellona.

