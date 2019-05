Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli facendo l’identikit dell’attaccante del Napoli per la prossima stagione.

“Zapata e Belotti sarebbero i giocatori con le caratteristiche giuste per il Napoli. Un po’ più dietro Immobile. Serve un attaccante bravissimo ad attaccare la porta e bravissimo nel far salire la squadra. Due caratteristiche che non sono il pezzo forte di Milik”.

