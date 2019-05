Sandro Mazzola, bandiera dell’Inter e del calcio italiano, ha parlato ai microfoni di Radio CRC alla vigilia di Napoli-Inter, in programma domani sera.

“Ancelotti e il Napoli mi sono sempre piaciuti. Quando venivo a giocare a Napoli provavo un insieme di emozioni: mi sarebbe piaciuto giocare lì. Il migliore di sempre per me è Di Stefano, sapeva fare tutto, era un comandante. Subito dopo metto Maradona, Crujiff terzo, Pelè quarto, perché non ha mai giocato in Europa, e quinto Messi”.

