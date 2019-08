Del Genio: “Llorente sarà del Napoli”

Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli:

“Io dico che potrebbe esserci anche una sorpresa. Sono convinto che Fernando Llorente arrivi sicuramente nei prossimi giorni. La trattativa per lo spagnolo non dipende da quella per Icardi. L’ex Tottenham sarebbe solo una riserva di lusso.

Il Napoli ha in mente due colpi importanti. Il riferimento è naturalmente a James Rodriguez e a Mauro Icardi. Non dipenderà solo dai dirigenti azzurri. Il Real Madrid dovrà accettare la proposta del Napoli di un prestito con diritto di riscatto per il colombiano. Per quanto concerne l’argentino, infine, dovrà dire di sì a De Laurentiis. Percentuali? 33% Icardi, 33% James e 33% sorpresa, un nome che non è ancora uscito fuori”.

Comments

comments