Wanda Nara: “Icardi fuori dal mercato, ha detto no a proposte irrinunciabili pur di restare all’Inter”

Protagonista del programma “Tiki Taka” in onda su Italia Uno la compagna e agente di Mauro Icardi Wanda Nara, ha parlato del futuro del centravanti argentino:

“Lui è stato in linea con il mercato fin dall’inizio. Vuole restare all’Inter e ha rifiutato offerte irrinunciabili per qualunque calciatore.

Icardi è fuori dal mercato anche se la settimana prossima dovesse arrivare un’offerta della Juve.

Napoli? Abbiamo tanti amici a Napoli, ma non prendiamo una decisione noi. Devono sentirsi le società. Uno come Icardi fa comodo a tutte le squadre. Non ha rifiutato il Napoli ma ha detto no a qualsiasi cosa non fosse l’Inter”.

