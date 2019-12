Del Genio: “Mertens ha rifiutato la proposta del Napoli”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulla questione del rinnovo di Mertens con il Napoli:

“Ho letto che avrebbe rifiutato il Borussia Dortmund, che è una grande squadra, ma non ha accettato la proposta del Napoli pur volendo restare. Tutti sapete che stimo Mertens, ma i 4mln che pare il Napoli abbia offerto mi sembrano pure eccessivi. Sembra che mi contraddico, ma non è così. Non credo che in giro non ci sia un 24-25enne che possa dare un contributo simile e che magari costi anche meno? Dare 4-5 milioni d’ingaggio significa che deve essere inamovibile, sarebbe uno scompenso avere non sempre titolare uno che guadagna 4-5mln che invece lo era quando prnedeva la metà. Tra l’altro la squadra va ringiovanita, puoi anche arrivare quarto con i 32-33enni, ma poi non ci vai comunque l’anno dopo… “

