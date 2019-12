Marchetti: “Se devo sbilanciarmi dico che il Napoli prende Torreira”

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport.

“Se dovessi sbilanciarmi, dico che ad oggi il Napoli prenderà Torreira, ma la trattativa non è affatto conclusa perché il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito, ma la cifra non convince l’Arsenal. Lobotka ha un costo più contenuto, è un calciatore diverso da Torreira e Berge, perché è un regista, ma ha anche caratteristiche di incontrista. Llorente-Politano è uno scambio che si può fare. A livello tecnico lo scambio è stato avallato da entrambi gli allenatori, si tratterebbe di un prestito, ma ciò che frena la trattativa sono sempre i numeri perché se la Fiorentina vuole intromettersi ed è disposta a mettere sul piatto milioni di euro, avrebbe la priorità”.

Comments

comments