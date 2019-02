Del Genio: “Napoli favorito, ma il Salisburgo l’anno scorso sfiorò la finale”

Paolo Del Genio ha fatto il punto sul Salisburgo e sulle possibili insidie del prossimo avversario del Napoli in Europa League:

“Hanno vinto tutte le partite nel girone quest’anno, facendo 18 punti, hanno battuto due volte il Lipsia, ovvero l’attuale quarta in Germania. Il campionato austriaco non conta, non ci sono rivali, ma l’anno scorso arrivarono a sfiorare la finale, sfumata solo al 119′ col Marsiglia altrimenti avrebbero fatto la finale. Eliminarono la Lazio, con 3 gol in 15′ infernali perché lì è infernale per stadio e calcio sovra-ritmo mentre fuori hanno dei problemi difensivi. Eliminarono anche il Borussia Dortmund, vincendo a Dortmund, queste vittorie in Germania danno la dimensione. Bisogna mettere le cose a posto all’andata al San Paolo. Detto questo il Napoli è chiaramente favorito e credo sia una sfida da 70% e 30%”.

