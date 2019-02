Gazzetta: “Ounas titolare a Parma? La concorrenza stimolerà i big”

Secondo la Gazzetta dello Sport Ounas potrebbe scalare le gerarchie in attacco visto il calo di Mertens

“Servono tre indizi per costruire una prova e Carlo Ancelotti per ora si è fermato a due. Vedremo domani sera a Parma quale sarà in attacco lo schieramento del Napoli. Ma se il tecnico afferma: «Ounas può fare cose speciali» e poi «da Mertens mi aspetto di più», lievitano le possibilità di vedere in campo titolare al Tardini l’algerino, con il belga in panchina. Del resto la difficoltà di andare in gol del Napoli in questo freddo inverno sono lì dimostrate da tutte le statistiche. E lo Zurigo con la sua fragilità – 5 gol subiti dagli azzurri in 180 minuti – è l’eccezione che conferma la regola. Il Napoli fatica incredibilmente al momento di concludere e Ounas è in controtendenza, almeno come atteggiamento.

[,,,] A inizio stagione Ancelotti si era posto un obiettivo: portare in forma l’intera rosa in primavera per giocarsela su tutti i fronti. Certo il -13 dalla Juventus non autorizza alcun ottimismo, ma con l’Europa League in ballo è importante per il tecnico avere alternative in ogni reparto. E se un po’ di sana concorrenza lì davanti – con Simone Verdi, oltre a Ounas – può stimolare i cosiddetti big, ben venga perché questo Napoli ha bisogno di arrivare bene in fondo”.

Comments

comments