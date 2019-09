Del Genio: “Napoli troppo leggero a Torino con Insigne e Mertens”

Paolo Del Genio, noto giornalista, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha commentato la gara degli azzurri contro la Juventus.

“Li conosciamo bene, ormai come le nostre tasche. Non so quanto influisca sul gioco, ma ogni squadra deve avere giocatori doppi e forti in ogni ruolo. Se in alcune partite sai che non puoi dominarla e gestirla, in quelle poche in cui soffri non puoi partire in un attacco così leggero. Con la palla su Insigne e Mertens spalle alla porta a 50 metri che possibilità hai? E’ chiaro che probabilmente la perderanno, che possono fare come difesa palla, è una questione fisica. Invece quando domini e gestisci palla, tu sfrutti la loro qualità. In partite come quella di Torino devono giocare altri o comunque non insieme. E’ chiaro che Ancelotti non aveva altri, tra Milik out e Llorente non ancora preso. Ma quando non esci col palleggio, come può capitare, devi buttarla lunga…”.

Comments

comments