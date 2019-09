Montervino: “Non credo Ancelotti cambi modulo”

Francesco Montervino, ex centrocampista e capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte.

“A grandi linee saranno rispettati gli stessi valori visti nel campionato scorso. La Juventus resta la più forte, inarrivabile. L’Inter ha accorciato il gap nei confronti dei bianconeri e del Napoli mentre la Roma potrebbe essere la favorita per la quarta posizione.

Cambio modulo? È impossibile. Ancelotti ha basato la campagna acquisti su un certo modulo. Ci sono stati segnali durante il ritiro dove si avvertiva la mancanza di equilibrio. Quattro dei sette goal subiti hanno visto protagonista Koulibaly che è fuori condizione. Serviva un centrocampista con caratteristiche diverse che potesse giocare al posto di Allan.

Lozano? Per caratteristiche sarebbe perfetto come sostituto di Callejon o come sotto punta. E’ forte sul piede forte quindi anche a destra sarebbe un giocatore importante”.

