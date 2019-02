Del Genio: “Questa vittoria rappresenta un bel biglietto da visita”

Paolo Del Genio,ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia dopo Napoli-Zurigo:

“Ottima prestazione, quella che serviva. Non andava fatto nulla di eccezionale, il passaggio del turno era stato già ipotecata. Gli azzurri dovevano sbloccarsi dopo gli 0-0 delle ultime due uscite in campionato. Questa vittoria nei 180 minuti di gioco rappresenta un bel biglietto da visita. Non ci saranno avversarie deboli tra quelle possibili. Ci sono compagini forti quanto il Napoli ed altre che, invece, sono comunque da temere”.