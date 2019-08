Del Genio: “Se Icardi rifiuta mi aspetto un nome a sorpresa”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Radio Goal, per parlare dei movimenti di mercato del Napoli.

“Se Icardi dice di no mi aspetto dei nomi a sorpresa per il mercato. Ma bisogna ricordare che Lozano può giocare in tutte e quattro le posizioni di attacco. Al momento ci sono cinque trequartisti per tre maglie, con la differenza che Lozano rispetto a Insigne, Mertens, Callejon e Younes può fare anche la prima punta. Se arriva anche James per qualcuno di questi i minuti potrebbero diventare pochi. Poi ci sono partite e partite. In linea di massima, per quanto ci siano le rotazioni, c’è una formazione tipo che poi verrà fuori. Se dovesse arrivare anche James e/o un’altra prima punta, le gerarchie si formerebbero poi con il responso del campo”.

