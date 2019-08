Montefusco: “Napoli, perché non riprendere Higuain?”

Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei possibili movimenti di mercato degli azzurri.

“Perché solo Icardi? Perché il Napoli non può andare a prendere Higuain? Oppure anche Mandzukic, se la Juventus non vuole cedere l’argentino. Il croato è un giocatore che una squadra deve per forza avere. L’Inter? Ho dubbi solo sul centrocampo. Mi sembra un po’ leggerino con Sensi e Barella. Un altro giocatore di spessore lì in mezzo lo avrei preso”.

