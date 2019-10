Del Genio: “Situazione sembra disastrosa per le aspettative create”

Paolo Del Genio parla della situazione attuale relativa al Napoli, in cui le aspettative create la fanno percepire come disastrosa.

Il giornalista Paolo Del Genio, a Radio Kiss Kiss Napoli, è tornato a parlare della situazione relativa al Napoli. Una situazione che sembra disastrosa, per lui, date le aspettative che si sono create ma che non è così; di seguito le sue parole:

“Dipende tutto dalle aspettative; qui sembra che esistiamo solo noi e che ogni cosa fatta è per vincere. Dobbiamo entrare nella nostra dimensione, calmarci, ma ad inizio anno ci sono state le dichiarazioni di società ed allenatore.

In estate c’è stato un delirio collettivo sul vincere, sull’anno buono, a cui io non ho partecipato. Non sta andando così disastrosamente, ma sembra così per le aspettative; tutti i calciatori hanno parlato di Scudetto, sembra un’ossessione. Quando scopri sul campo che è difficilissimo, non voglio dire impossibile, subisci un contraccolpo.“

