Delio Rossi: “Barcellona? Impresa possibile ma c’è da sistemare la difesa”

Delio Rossi, ex allenatore, tra le altre, della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal.



Il tecnico si è soffermato soprattutto sulla doppia sfida di Champions League che vedrà opposti il Napoli ed il Barcellona: “Sulla carta, ovviamente, è più forte il Barcellona, non dovrebbe essere in discussione, ma tutto dipende sempre dal momento delle due squadre: bisogna vivere alla giornata, non vedo perchè il Napoli non possa fare l’impresa. Gli azzurri, però, devono crescere in intensità e nella fase difensiva. Bisogna migliorare tanto dietro“.

