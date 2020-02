Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare gli ultimi risultati del Napoli.

“Napoli in zona Champions? Difficile perchè quando sei dietro non dipende solo da te ma anche da cosa fanno quelli davanti. Il Napoli deve pensare a stare bene, a lavorare bene e tutti insieme, e a trovare un’identità. Ci sono ancora dei margini di miglioramento per una squadra che mi sembra abbia trovato una direzione”.

