Demme e Lobotka, oggi le firme: saranno a disposizione contro il Perugia

Diego Demme e Stanislav Lobotka sono i nomi dei due nuovi acquisti del Napoli. Ecco cosa scrive in proposito La Gazzetta dello Sport.

“Dopo l’arrivo di Demme, ieri è stato definito pure quello di Stanislav Lobotka, classe ’94 prelevato dal Celta Vigo dopo settimane di colloqui tra gli emissari dei due club. L’accordo è stato sottoscritto in poche ore, in contemporanea con la conferenza di Rino Gattuso, per una cifra finale di 20 milioni di euro più 4 di bonus. Oggi sarà a Roma per le visite mediche a Villa Stuart e, con ogni probabilità, una volta terminato l’iter sanitario si trasferirà all’Olimpico per assistere alla partita ed incontrare anche Rino Gattuso. Alla partita dovrebbe assistere anche Diego Demme che ha già sostenuto le visite mediche ed oggi dovrebbe firmare il contratto che lo legherà al Napoli fino al 2024. Entrambi potrebbero essere disponibili per la gara di coppa Italia, martedì, contro il Perugia”.

