Demme: “Felicissimo di essere qui. Ho la mentalità giusta”

Diego Demme, nuovo acquisto del Napoli, si è presentato così ai tifosi attraverso un’intervista rilasciata ai canali social della SSC Napoli.

“Mio padre ha scelto di chiamarmi Diego perchè era un grande tifoso di Diego Maradona. Per questo mi ha chiamato così.

I tifosi sono un po’ pazzi ma in senso positivo. Mi ha detto che il Napoli è un grande club, sono felice di essere qui. Sono già stato a Napoli due volte, ho visitato la città ed adoro il cibo napoletano. La città è molto bella, il mio posto preferito è il lungomare. Quando tu cammini lì è bellissimo.

Il calcio è la mia passione ed ora sto vivendo il mio sogno. Gioco da quando avevo cinque anni, ed ora sono felice di vivere la vita da calciatore. La mia carriera è cominciata nelle giovanili dell’Arminia Bielefeld, in una piccola città della Germania. Poi sono passato in prima squadra, poi sono passato al Paderborn e poi al Lipsia. Ora sono qui a Napoli.

Per quanto riguarda le mia caratteristiche, penso di avere la mentalità giusta, corro molto e mi piace giocare davanti alla difesa per impostare l’azione. Mi piace essere un leader in campo. Quando ero più giovane i miei idoli erano il mio attuale allenatore Gattuso e Pirlo, formavano una coppia perfetta, mi piacevano entrambi. Ho visto che cercava di trasmettere la giusta mentalità, e la giusta positività alla squadra. Voglio imparare ogni giorno da lui e spero di poter dare il mio contributo.

Nel tempo libero mi piace praticare altri sport, come il tennis o il golf, mi piace uscire a cena con la mia ragazza, e stare con il mio cane, si chiama Bonnie ed è un incrocio tra un pitbull ed un terrier. Sono felice di essere qui, darò il massimo quando scenderò in campo e non vedo l’ora di giocare al San Paolo. Forza Napoli sempre!”.

