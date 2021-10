Di Fusco: “Napoli-Torino? Non c’è paragone ma la squadra di Juric è rognosa”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex portiere di Napoli e Torino:

“Quello di prima era un calcio diverso rispetto a quello attuale, oggi ogni partita è una storia a sé. Il Torino pian piano somiglia sempre più a Juric. Lavorano con le marcature a uomo ma con il Napoli non penso possa andare bene perché Osimhen ti mangia. Tecnicamente nessun paragone tra le squadre, è ovvio. Sarà comunque una partita non facile per il Napoli perché il Toro è una squadra rognosa.

Ospina-Meret? L’alternanza per chi è più giovane è difficile, ma non si può tenere fuori Ospina che sta facendo grandi prestazioni. Per cambiare le dinamiche occorre che Meret quando avrà occasione si renda protagonista in maniera importante. Credo ancora in lui, anche se la crescita è stata rallentata molto. Ma ha delle doti e c’è bisogno che gli vengano tirare fuori. Ma in campionato giocherà Ospina per quanto sta facendo bene.”

