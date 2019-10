Di Lorenzo: “Ancelotti mi ha dato subito fiducia, una bella emozione essere in nazionale”

Di Lorenzo, difensore del Napoli e della nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della “Domenica Sportiva” in onda su RaiDue.

“Quasi tutti iniziano a giocare in avanti per la gioia del gol. Piano piano mi hanno cominciato ad arretrare e mi sto trovando bene in queste posizioni.

Non è facile passare dalla Lega Pro, alla Serie A per arrivare alla Nazionale. Da parte mia non è mai mancata la voglia di crederci sempre e di lavorare.

Ancelotti mi ha dato fiducia sin da subito. Ho giocato quasi tutte le partite e per questo lo ringrazio. Sono contento. Quando mi hanno convocato in nazionale il mister ha fatto la battuta dicendo che il calcio è finito.

Il prete del mio paese ha avuto fatto suonare le campane per la mia convocazione. Lo ringrazio, è sempre bello sentire la vicinanza di chi ti vuole bene.

E’ una bella emozione essere in nazionale. Se ci fosse l’esordio sarei ancora più felice. Devo continuare a lavorare e prendere quello che viene”

