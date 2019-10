Arek Milik: “Mi piacerebbe giocare di più, ho fiducia in me stesso”

Dopo il gol segnato in Polonia-Macedonia, partita valida per le qualificazioni agli Europei 2020, Arek Milik ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Polsat Sport.

“Mi piacerebbe giocare più dei 15 minuti a partita.

Il gol è stato importante e sono contento perché ci ha dato tranquillità e garantito la qualificazione.

Mi piacerebbe andare agli Europei e giocarli con regolarità. Dipende da me, ho fiducia in me stesso, ma dipende anche dalle partite e dai minuti che gioco.

Se non giochi con continuità è difficile fare buone prestazioni”.

