Di Lorenzo: “Bravi a rimanere compatti e a passare contro la Lazio, ripartiamo da qui!”

Il calciatore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.





“penso che stasera abbiamo fatto una bella partita, siamo stati compatti e ora siamo felici di aver passato il turno contro la Lazio che è una grande squadra. Nelle grandi serate abbiamo fatto sempre grandi partite e dobbiamo ripartire da questa serata. La partita all’Olimpico è stata particolare e abbiamo pagato gli errori individuali. Stasera siamo partiti veramente forte poi dopo l’espulsione siamo stati bravi ad essere stati compatti e a passare il turno. Juve? Sarà una partita bellissima da giocare, è una partita importante e servirà per riprendere il cammino in campionato. Spero che ci sia una grande cornice di pubblico come stasera perché quando c’è la gente e ci sono le curve è un’altra cosa.”

