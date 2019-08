Di Lorenzo: “Cercherò di mantenere questo livello”

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni Sky Sport dopo il match contro la Juve:

“Nello spogliatoio eravamo un tutti amareggiati per il finale di partita. Dobbiamo ripartire dalle cose positive, analizzando quelle negative. Usciamo avendo fatto una grande partita. Il mister deciderà sul modulo, avevamo di fronte una grande squadra ed usciamo a testa alta. Da un anno a questa parte ho avuto una crescita importante, ma non deve mai mancare il lavoro. Non dovrò cambiare atteggiamento, cercherò di mantenere questo livello. Il mister ci ha chiesto coperture preventive, sono scelte sue e io faccio quello che mi chiede. Penso che abbiamo fatto tutti una grande partita”.

