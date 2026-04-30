Di Lorenzo convocato per Como-Napoli. Le ultime su Vergara e Neres

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, rientra nell’elenco dei convocati per Como-Napoli in programma sabato alle ore 18. Le ultime news su Vergara e Neres, Lukaku a parte (Corriere dello Sport)

“Il capitano del Napoli è in gruppo e sarà convocato dopo aver saltato le ultime undici partite di campionato per l’infortunio al ginocchio del 31 gennaio contro la Fiorentina. Un recupero prezioso, per Conte. Un altro in difesa dopo quello di Rrahmani, che era andato in panchina con la Lazio ed era tornato da titolare proprio contro la Cremonese. Lukaku a parte, ne mancano ora due all’appello: Vergara e Neres. Il primo proverà a tornare per la prossima di campionato, in casa contro il Bologna (ieri inizio della prevendita); per il secondo possibile rientro tra Pisa e Udinese, dunque per le ultime”.

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