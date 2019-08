Di Marzio: “Meret starà a Napoli dieci anni”

Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli e dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live:

“Al Napoli servirebbe Gigio Donnarumma? Non esageriamo, Alex Meret è un portiere sicuro e potrà giocare a Napoli altri dieci anni. Al Napoli serve più equilibrio, ma non sono d’accordo con i disfattisti. Prima di un giudizio definitivo, si deve aspettare: troppi giocatori, adesso, sono fuori condizioni.

Allan è in ritardo, sapete perché? Perché è appena tornato dalla Copa America. Anche la Juventus è in ritardo. Aspettiamo per dare giudizi affrettati. Certo, le squadre che vogliono vincere i campionati devono subire pochi gol, non prenderne tre dalla Fiorentina. Vincere quella gara, però, non era facile: c’era grande entusiasmo per Ribery, era una bolgia. Mi prendo il buono da quella sera”.

