Di Marzio: “Milik non basta, difficile cedere Rog e Diawara”

Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sul mercato del Napoli in vista della prossima stagione.

“Sarri non è l’allenatore adatto alla Juve, dal punto di vista tattico e per il personaggio che è. La società bianconera ha sempre avuto allenatori meno istintivi e più comunicativi di Sarri che però come allenatore assolutamente non si discute e appena ha avuto l’opportunità, ha anche vinto. Tra l’altro, ha anche cambiato il suo calcio al Chelsea questo per dire che è duttile. Almendra è un giovane, una scommessa e poi conosciamo la politica del Napoli: se non esce qualcuno, non si si compra. Detto questo, vendere Diawara e Rog non è facile. Il Napoli credo debba prendere un altro attaccante perché Milik da solo non basta. Servono anche altri due terzini perché Di Lorenzo è bravo ma per stare a certi livelli ci vogliono calciatori di spessore internazionale”.

