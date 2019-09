Di Marzio: “Napoli più forte dell’anno scorso ma c’è una scarsa condizione fisica”

Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare l’inizio di stagione degli azzurri.

“Per giocatori come Careca non esistono cifre. Il brasiliano era tecnicamente forte, sapeva saltare l’uomo e faceva tanti goal, un vero e proprio campione. Dal Brasile arrivano in pochi? C’è uno scout del Napoli in Brasile che segnala vari giocatori poi sta alla società decidere se investire o meno. In Brasile oggi ci sono i migliori giovani del mondo. Lucas Silva? Il Real Madrid lo ha lasciato andare per una questione caratteriale. E’ un giocatore con poca personalità.

Più forte il Napoli di quest’anno o quello della stagione scorsa? Sulla carta è più forte quello di quest’anno. Fabian, Allan e Koulibaly stanno soffrendo la scarsa condizione fisica ma con la sosta possono recuperare al meglio. Problema in difesa? Nonostante l’arrivo di Manolas, gli azzurri hanno subito già 7 gol per un problema di condizione fisica di alcuni giocatori cardine.

Perchè il Napoli non protesta mai? Questo Napoli non ha un vero e proprio leader che si fa amare dai compagni, che sappia essere un trascinatore. Gli azzurri sono tutti bravi ragazzi, forse l’unico con più carattere è Manolas. Napoli versione inglese? In Inghilterra c’è tutto un altro tipo di calcio che non ha niente a che fare con la tattica italiana”.

