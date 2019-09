Corbo: “Lozano possibile rivelazione. Llorente al confine della pensione”

Antonio Corbo, storica firma del quotidiano Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, dicendo la sua su Hirving Lozano e Fernando Llorente.

“Llorente è un giocatore al confine della pensione.Viene a Napoli con un gran passato da raccontare. Lozano è una grande promessa che potrà essere la rivelazione del campionato. Careca? L’Italia oggi è la quarta potenza del calcio mondiale ormai arrivano solo giocatori di terza e quarta fascia. Fosse calciatore oggi giocherebbe o in Premier o in Spagna. All’epoca il brasiliano era uno dei giocatori più contesi, oggi se fosse stato sul mercato costerebbe più di 150 mln e in Italia sarebbe arrivato forse solo all’Inter. Situazione centrocampo? Bisogna capire se il Napoli giocherà con un centrocampo a due oppure a tre. Le scelte sul mercato fanno pensare che il Napoli giocherà con due centrocampisti. Tutti i giocatori arrivati rappresentano il perfezionamento di un progetto tecnico”.

