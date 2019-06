Diawara, spunta l’ipotesi Milan: l’agente nella sede dei rossoneri

Amadou Diawara potrebbe essere un rinforzo per il Milan. Ecco quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito.

Amadou Diawara, centrocampista del Napoli, potrebbe ancora rappresentare un nuovo, possibile rinforzo per il Milan: l’agente del giocatore, Daniele Piraino, accompagnato dall’intermediario Gerry Piccolillo, ha infatti fatto visita alla dirigenza milanista presso la sede di via Aldo Rossi 8 per comprendere il reale interesse rossonero per il calciatore guineano, in scadenza di contratto nel 2021.

Incontro interlocutorio di meno di mezz’ora in sede e nessuna trattativa al via al momento, tuttavia: il Napoli è infatti impegnato nell’operazione che potrebbe portare Kostas Manolas in maglia azzurra, per un affare in cui Diawara potrebbe risultare pedina di scambio possibile per la Roma.

