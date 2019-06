Napoli-James Rodriguez: trovata la formula per il passaggio in azzurro, resta qualche dettaglio da limare

Un affare che sembra destinato a concludersi nel migliore dei modi, James Rodriguez sembra desideroso di giocare nel Napoli di Ancelotti in una piazza che ha sempre esaltato i calciatori sudamericani.

La trattativa potrebbe aver subìto un piccolo rallentamento per gli impegni in Copa America del calciatore con la Colombia.

L’accordo tra il Napoli sembra esserci già da un bel pezzo (si parla di 6,5 milioni di euro netti a stagione), mentre il club partenopeo sta limando gli ultimi dettagli con il Real Madrid proprietaria del cartellino del fantasista colombiano.

Trovata la formula per il passaggio in azzurro: 10 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto.

Tra Napoli e Real Madrid c’è però ancora una distanza non incolmabile di 10 milioni di euro. Gli spagnoli ne chiedono 40 per il riscatto, De Laurentiis invece sembra intenzionato a non andare oltre i 30.

Ma tutto fa presagire, grazie anche alla mediazione del potente Mendes agente del calciatore, che alla fine l’affare si farà.

Comments

comments