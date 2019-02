Dichiarazioni su calcio e donne, Collovati sospeso da Rai

Fulvio Collovati aveva commentato, in un modo poi criticato da molti, il ruolo delle donne nel calcio.



Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore de “Il Corriere dello Sport – STADIO”, ha annunciato via Twitter la sospensione di Fulvio Collovati dalle attività della Rai per due settimane. Il provvedimento arriva dopo le frasi pronunciate dall’ex campione di Nazionale, Roma, Inter e Milan nella trasmissione “Quelli che il Calcio”, l’altro ieri in diretta su Rai2, sul ruolo delle donne nel calcio e nella disquisizione della tattica.

