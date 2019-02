Borriello: “Sediolini San Paolo, fra poco inizieranno i lavori”

Borriello, assessore allo sport del comune di Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli.

Basta con inutili preoccupazioni, in questo momento siamo in una fase delicata per valutazioni delle offerte, siamo oltre i tempi purtroppo ma assegneremo la gara in questa settimana, nella prossima firmeremo i contratti e poi partiremo con la sostituzione dei sediolini al San Paolo.

Se basteranno 120 giorni per metterli? si gioca sul limite ma dovremmo farcela, non siamo preoccupati. Il primo obiettivo è cambiare la maggior parte dei sediolini per l’inizio delle Universiadi, se non riusciremo a cambiarli tutti continueremo due mesi dopo. Rischio di avere uno stadio con metà sediolini blu nuovi e metà rossi vecchi? vogliamo sostituirli tutti, in ogni caso niente viene rimosso senza sostituzione e per agosto al massimo sarà completato tutto”.

