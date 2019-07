Dimaro, affluenza record di tifosi del Napoli

Affluenza record di tifosi del Napoli a Dimaro-Folgarida: migliaia di tifosi azzurro, nell’ultimo fine settimana, sono giunti in Val di Sole per seguire i propri beniamini.



In occasione della doppia seduta svolta, ieri, dagli azzurri , non solo erano gremiti gli spalti ma tantissimi tifosi si sono piazzati sul prato adiacente al campo di Carciato: folla oceanica anche nell’antistadio dove è collocato il negozio-truck del Napoli, quello di radio Kiss Kiss e l’area dove i calciatori concedono gli autografi ai tifosi.

Lo stesso store ufficiale del Napoli ha registrato code chilometriche sin dalle prime ore della mattinata, in maniera analoga al villaggio dei giochi, targato Prezioso casa. L’entusiasmo è destinato a non diminuire anche nei prossimi giorni: domani ci sarà ancora doppia seduta, “illuminerà” poi il piazzale antistante al campo di Carciato anche il mercato contadino con le prelibatezze gastronomiche del nostro territorio.

In tantissimi, dunque, hanno voluto seguire la propria squadra del cuore, che per il nono anno di fila ha scelto il Trentino per il consueto ritiro estivo. E non è finita qui, perché un gran seguito di pubblico è atteso anche per i prossimi giorni, visto che il Napoli disputerà l’ultima amichevole trentina contro la Cremonese, mercoledì alle 17:30, mentre giovedì sera ci sarà l’attesissima presentazione della squadra, prima della conclusione degli allenamenti prevista per sabato mattina.

Comments

comments